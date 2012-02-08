《中国报摘》--其他报纸重要消息2月8日(I)

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
**上海证券报**
--中国人民银行行长助理郭庆平表示,今年要继续落实差别化住房信贷政策,切实支持保障性安居工程建设以及支持普通商品住房建设,满足首次购房家庭的贷款需求.
--保监会下发通知,要求保险公司加强房地产资产的管理,严格区分自用房地产和投资性房地产.
--从中国(太原)煤炭交易中心、内蒙古煤炭交易中心获悉,两家交易中心有望於本月底相继"开门迎客",将正式启动煤炭现货交易.
--郑煤机(601717.SS)公告,公司拟发行初始规模不超过1.75亿股的H股,加上2,625万股的超额配售权,合计发行总规模不超过2.0125亿股.
**人民日报**
--中国有色金属工业协会副会长贾明星称,受去年上半年有色金属产品价格上涨的影响,规模以上工业企业实现利润1,990亿元人民币,同比增长53.1%.
--广东省政府近日出台扶持中小微企业发展的若干政策措施,采取多项税费优惠为企业减负.其中涉及税收优惠政策多达16条,包括提高增值税、营业税起征点,减免所得税,免征多项行政事业性收费等.
**第一财经日报**
--民生金融租赁公司总裁周巍透露,公司刚完成增资扩股,资本金增至51亿元人民币.
**21世纪经济报 道**
--据悉,被誉为中国版"巴塞尔协议III"重要组成部分的《商业银行资本管理办法》,此前因程序原因推迟发布,现有望在7月1日起正式实施,其标准较最初讨论版本已经放宽,但整体而言仍高於国际标准.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 曲伟治/邵晓忆; 审校 张喜良
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。