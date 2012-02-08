《中国报摘》--其他报纸重要消息2月8日(I)

**上海证券报**

--中国人民银行行长助理郭庆平表示,今年要继续落实差别化住房信贷政策,切实支持保障性安居工程建设以及支持普通商品住房建设,满足首次购房家庭的贷款需求.

--保监会下发通知,要求保险公司加强房地产资产的管理,严格区分自用房地产和投资性房地产.

--从中国(太原)煤炭交易中心、内蒙古煤炭交易中心获悉,两家交易中心有望於本月底相继"开门迎客",将正式启动煤炭现货交易.

--郑煤机(601717.SS)公告,公司拟发行初始规模不超过1.75亿股的H股,加上2,625万股的超额配售权,合计发行总规模不超过2.0125亿股.

**人民日报**

--中国有色金属工业协会副会长贾明星称,受去年上半年有色金属产品价格上涨的影响,规模以上工业企业实现利润1,990亿元人民币,同比增长53.1%.

--广东省政府近日出台扶持中小微企业发展的若干政策措施,采取多项税费优惠为企业减负.其中涉及税收优惠政策多达16条,包括提高增值税、营业税起征点,减免所得税,免征多项行政事业性收费等.

**第一财经日报**

--民生金融租赁公司总裁周巍透露,公司刚完成增资扩股,资本金增至51亿元人民币.

**21世纪经济报 道**

--据悉,被誉为中国版"巴塞尔协议III"重要组成部分的《商业银行资本管理办法》,此前因程序原因推迟发布,现有望在7月1日起正式实施,其标准较最初讨论版本已经放宽,但整体而言仍高於国际标准.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 曲伟治/邵晓忆; 审校 张喜良

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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