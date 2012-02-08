《中国已公布新股发行上市日程表》--2月8日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
新股申购：
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网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日
2/8 深 朗玛信息 300288 1,340 22.44 34.00 宏源证券 2/13
2/8 深 利 德 曼 300289 3,840 13.00 37.14 民生证券 2/13
2/8 深 荣科科技 300290 1,700 11.11 23.15 平安证券 2/13
2/9 深 共达电声 002655 不超过3,000 *11.00 *29.73 国信证券 2/14
2/10 沪 环旭电子 -- 不超过10,680 -- -- 长城证券 2/15
2/10 沪 吉视传媒 -- 不超过28,000 -- -- 中信证券 2/15
2/15 沪 中国交建 -- 不超过160,000 -- -- 中银国际 2/20
国泰君安
2/17 深 卡奴迪路 002656 不超过2,500 -- -- 恒泰证券 2/22
*2/20 深 中科金财 002657 不超过1,745 -- -- 东北证券 2/23
新股上市:
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上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量(万股) 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日
*2/9 深 华录百纳 (300291.SZ) *1,200 45.00 82.46 华西证券
-- 深 万润科技 002654 -- 12.00 30.00 国信证券 2/9
-- 沪 东风股份 -- -- 11.7-13.2 16.03-18.08 国信证券 2/10
注: 1. 本表包括新股发行及上市.
2. *代表新增内容.(完)
--整理 林琦; 审校 张喜良
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。