《中国已公布新股发行上市日程表》--2月8日

新股申购： ---------------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 2/8 深 朗玛信息 300288 1,340 22.44 34.00 宏源证券 2/13 2/8 深 利 德 曼 300289 3,840 13.00 37.14 民生证券 2/13 2/8 深 荣科科技 300290 1,700 11.11 23.15 平安证券 2/13 2/9 深 共达电声 002655 不超过3,000 *11.00 *29.73 国信证券 2/14 2/10 沪 环旭电子 -- 不超过10,680 -- -- 长城证券 2/15 2/10 沪 吉视传媒 -- 不超过28,000 -- -- 中信证券 2/15 2/15 沪 中国交建 -- 不超过160,000 -- -- 中银国际 2/20 国泰君安 2/17 深 卡奴迪路 002656 不超过2,500 -- -- 恒泰证券 2/22 *2/20 深 中科金财 002657 不超过1,745 -- -- 东北证券 2/23 新股上市: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量(万股) 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 *2/9 深 华录百纳 ( 300291.SZ ) *1,200 45.00 82.46 华西证券 -- 深 万润科技 002654 -- 12.00 30.00 国信证券 2/9 -- 沪 东风股份 -- -- 11.7-13.2 16.03-18.08 国信证券 2/10 注: 1. 本表包括新股发行及上市. 2. *代表新增内容.(完) --整理 林琦; 审校 张喜良