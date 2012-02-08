版本:
中国
亚洲 | 2012年 2月 8日 星期三 08:51 BJT

〔国际油市〕NYMEX原油期货上涨,受助於美元走软及美国库存意外下滑

路透东京2月8日电---美国原油期货周三在亚洲市场连续第二天上涨,达至每桶99美元附近,受助於美元走软,且因行业数据显示美国原油库存大幅减少.

0009GMT,纽约商业期货交易所(NYMEX)3月原油期货CLc1上涨0.31美元至每桶98.72美元,周二结算价涨1.50美元,或1.6%,至98.41美元.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐