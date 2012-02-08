〔中国个股〕中粮屯河再次下调定向增发价格,募资总额维持不变

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透上海2月8日电---中国中粮屯河股份有限公司(600737.SS)周三宣布,鉴於市场环境发生较大变化,将非公开发行股票的发行底价下调至5.70元/股,发行数量调整为8.58亿股,募集资金总额仍为48.85亿元人民币不变.
本次是中粮屯河第二次调整增发方案.该公司去年5月发布的增发预案显示,公司原本拟发行不超过2.5亿股募集不超过25.70亿元资金;增发价格不低於10.47元/股.而中粮集团以内蒙中粮100%股权以及不低於6.5亿元且不高於13亿元现金参与该次认购.
不过公司之後於去年10月将增发价格调整为不低於7.98元/股,增发数量调整为6.13亿股,由此募集资金总额调整为48.85亿元.
中国证券报同日报导指出,两度下调增发底价,同该公司股价前期的下滑趋势紧密相关.去年5月增发预案发布时,公司的股价稳定在11元以上,而在去年10月股价曾跌破过8元.今年1月5日公司股价更是触及5.58元/股的低位;近期的上涨才使得其股价在2月6日报收6.79元/股.
此前中粮屯河曾表示,49亿元募集资金主要用於向中粮集团及其相关方收购中粮集团旗下食糖进出口业务及相关资产项目、向中粮集团海外全资下属公司鹏利(澳大利亚)有限公司收购Tully 糖业100%股权项目.[ID:nCN1169486](完)
--发稿 刘昕; 审校 张喜良
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。