〔中国个股〕中粮屯河再次下调定向增发价格,募资总额维持不变

路透上海2月8日电---中国中粮屯河股份有限公司(600737.SS)周三宣布,鉴於市场环境发生较大变化,将非公开发行股票的发行底价下调至5.70元/股,发行数量调整为8.58亿股,募集资金总额仍为48.85亿元人民币不变.

本次是中粮屯河第二次调整增发方案.该公司去年5月发布的增发预案显示,公司原本拟发行不超过2.5亿股募集不超过25.70亿元资金;增发价格不低於10.47元/股.而中粮集团以内蒙中粮100%股权以及不低於6.5亿元且不高於13亿元现金参与该次认购.

不过公司之後於去年10月将增发价格调整为不低於7.98元/股,增发数量调整为6.13亿股,由此募集资金总额调整为48.85亿元.

中国证券报同日报导指出,两度下调增发底价,同该公司股价前期的下滑趋势紧密相关.去年5月增发预案发布时,公司的股价稳定在11元以上,而在去年10月股价曾跌破过8元.今年1月5日公司股价更是触及5.58元/股的低位;近期的上涨才使得其股价在2月6日报收6.79元/股.

此前中粮屯河曾表示,49亿元募集资金主要用於向中粮集团及其相关方收购中粮集团旗下食糖进出口业务及相关资产项目、向中粮集团海外全资下属公司鹏利(澳大利亚)有限公司收购Tully 糖业100%股权项目.[ID:nCN1169486](完)