《中国股市盘前看点》--2月8日

以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:

今日看点:

--美国2月3日当周抵押贷款指数和再融资指数

--英国央行举行货币政策会议

**宏观经济和政策面**

--中国央行周二明确表示将加快信贷产品创新,继续推动信贷资产证券化等金融创新.分析人士认为,这正是监管层在降低了分红率以提升银行内生增长能力之後,以创新资本工具保护银行资本可持续增长的又一举措. [nCN1374740]

--国务院副总理李克强表示,要把确保保障房公平分配放在更重要的位置,切实保障中低收入住房困难家庭的基本住房需求.[nCN1375744]

--中国证券报周三报导,国家外汇管理局表示,当前中国外汇净流入有所放缓,但未出现资金大规模流出的迹象.当前外汇储备经营将控制风险置于首位.[nCN1375660]

**重点行业和公司**

--据中国证券报周三报导,尽管受到元旦和春节长假因素影响,1月国内信贷投放依然迅猛.1月工、农、中、建四大银行新增人民币贷款约3,200亿元;据此估算,银行业全部新增贷款规模在8,000亿元左右. [nCN1375614]

--国家发改委最新通知称,决定自2月8日(周三)起上调汽油、柴油零售价300元人民币/吨,至历史新高.此为中国今年以来首次调整成品油价格,亦为10个月来首次上调成品油价. [nCN1374824]

--据悉,被誉为中国版"巴塞尔协议III"重要组成部分的《商业银行资本管理办法》,此前因程序原因推迟发布,现有望在7月1日起正式实施,其标准较最初讨论版本已经放宽,但整体而言仍高於国际标准.

**海外动向**

--美国股市周二小幅收升,但鉴於希腊就援助方案的讨论结果不确定,未来几天投资者可能不愿意大举押注.道琼工业指数.DJI收升33.07点,或0.26%,至12,878.20点[.NCN]

**关键点位**

--沪综指.SSEC短期阻力位仍在2,350点一线.(完)

--整理 林琦; 审校 张喜良

中国股市报导 [.SSCN] 中国已公布新股发行上市日程表 [ISU/CN]

香港股市报导 [.HKCN] 中国待发行新股一览表 [CN/IPOCN]

美国股市报导 [.NCN] 中国新股申购资金情况一览表 [MMT/ISUCN]

台湾股市报导 [.TWCN] 香港股市拟发行新股一览表 [HK/IPOCN]

香港股市观察 [HK-HOT-CMN] 香港已公布新股发行上市日程表 [HK/IPOCN]

中国新闻 [CN-CMN] 中国新股新闻 [CN-IPO-CMN]

香港新闻 [HK-CMN] 香港新股新闻 [HK-IPO-CMN]

台湾新闻 [TW-CMN] 香港个股业绩 [HK-RES-CMN]

中国个股业绩 [CN-RES-CMN] 中国融资融券报导 [.SSCN]

上海证券交易所 <0#.INX.SS> 恒生分类指数 <0#.INX.HK>

深圳证券交易所 <0#.INX.SZ> 恒生指数成份股 <0#.HSI>