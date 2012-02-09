《中国股市盘前看点》--2月9日

以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:

今日看点:

--中国1月工业品价格指数(PPI)及居民消费价格指数(CPI)

--美国12月趸售(批发)库存

--韩国、英国和欧洲央行公布利率决定

**宏观经济和政策面**

--国家信息中心周四发布报告预计,今年一季度中国宏观经济仍将呈现平稳回落态势,当季GDP(国内生产总值)料同比增长8.5%左右;并建议宏观经济政策针对经济领域存在突出问题,适时适度进行预调微调.[nCN1378388]

--中国证券报周四引述消息人士称,国债期货仿真交易有望近期推出.这意味着在时隔17年後,国债期货可能在今年重新登场.[nCN1378250]

**重点行业和公司**

--华能国际(0902.HK)(600011.SS)周三称,其拥有60%权益的汕头港煤炭中转基地工程项目已於近日获得国家发展和改革委员会核准,总投资额约24.42亿元人民币.[nCH0095865]

--工信部近日披露已正式批复唐山渤海钢铁集团联合重组方案,争取在2012年底前基本完成.完成後该集团将成为北方最大的民营钢企集团.[nCN1378558]

--上海国资委表示,2012年上海将继续推进符合条件的企业集团整体上市或核心业务资产上市,争取地方经营性国资证券化率从年初的34.7%进一步提升至38%.粗略测算,2012年上海国资委旗下将有超过200亿元资产登陆资本市场.[nCN1378542]

**海外动向**

--美国股市周三基本持平,成交再度清淡,希腊为是否接受严苛的改革以换取救助基金,避免无序违约仍未作出决定.道琼工业指数.DJI收升5.75点,或0.04%,至12,883.95点.[.NCN]

**关键点位**

--沪综指.SSEC2,350点一线仍会有争夺.(完)

--整理 林琦; 审校 张喜良

中国股市报导 [.SSCN] 中国已公布新股发行上市日程表 [ISU/CN]

香港股市报导 [.HKCN] 中国待发行新股一览表 [CN/IPOCN]

美国股市报导 [.NCN] 中国新股申购资金情况一览表 [MMT/ISUCN]

台湾股市报导 [.TWCN] 香港股市拟发行新股一览表 [HK/IPOCN]

香港股市观察 [HK-HOT-CMN] 香港已公布新股发行上市日程表 [HK/IPOCN]

中国新闻 [CN-CMN] 中国新股新闻 [CN-IPO-CMN]

香港新闻 [HK-CMN] 香港新股新闻 [HK-IPO-CMN]

台湾新闻 [TW-CMN] 香港个股业绩 [HK-RES-CMN]

中国个股业绩 [CN-RES-CMN] 中国融资融券报导 [.SSCN]

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