肯德基母公司计划2012年在中国进一步提价

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--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(本文由路透中文网编译提供)
路透2月7日电---肯德基母公司百胜集团(YUM.N)首席财务官Rick Carucci周二称，该公司计划2012年在中国提价，以抵消食品和人力成本上升，增强获利能力。
2011年百胜就曾在中国提价，结果第四季同店销售意外大增21%。
2011年全年同店销售上升19%，Carucci预计今年同店销售增幅将放缓，主要因为同比增长的难度更大。
成本压力令百胜中国2011年第四季的利润率由上年同期的18.2%下降至15.8%。百胜希望2012年利润率上升至20%左右，计划通过提价抵消食品价格上涨和人力成本增加等因素。
“我们希望缩小定价与通胀的差距，2012年下半年利润率实现同比增长。”
百胜还计划在中国新开600家店，令店铺总数达到约5,100家。百胜旗下的品牌包括肯德基、必胜客、东方既白和小肥羊。（完）
--编译：李富强 发稿：程芳
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。