肯德基母公司计划2012年在中国进一步提价

(本文由路透中文网编译提供)

路透2月7日电---肯德基母公司百胜集团(YUM.N)首席财务官Rick Carucci周二称，该公司计划2012年在中国提价，以抵消食品和人力成本上升，增强获利能力。

2011年百胜就曾在中国提价，结果第四季同店销售意外大增21%。

2011年全年同店销售上升19%，Carucci预计今年同店销售增幅将放缓，主要因为同比增长的难度更大。

成本压力令百胜中国2011年第四季的利润率由上年同期的18.2%下降至15.8%。百胜希望2012年利润率上升至20%左右，计划通过提价抵消食品价格上涨和人力成本增加等因素。

“我们希望缩小定价与通胀的差距，2012年下半年利润率实现同比增长。”

百胜还计划在中国新开600家店，令店铺总数达到约5,100家。百胜旗下的品牌包括肯德基、必胜客、东方既白和小肥羊。（完）