《新兴市场重要经济事件预告》--2月8日-2月15日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(除特别说明外,均为GMT时间)
2月8日(三)
孟买--印度央行副总裁Subir Gokarn在美国银行主办的第16届年度印度投资者会议发表主旨演说.(0400)
华沙--波兰央行宣布利率决议(1000).
布加勒斯特--罗马尼亚央行总裁Mugur Isarescu在一个金融研讨会上致开幕辞(1030).
2月9日(四)
法兰克福--欧洲央行管理委员会会议,之後宣布利率决定(1245)并举行记者会(1330).
雅加达--印尼央行举行理事会议.
首尔--韩国央行宣布利率决议(0100).
贝尔格莱德--塞尔维亚央行举行执委会会议.
利马--秘鲁央行宣布利率决议(2300).
马普托--莫桑比克央行宣布利率决议(0400).
布宜诺斯艾利斯--阿根廷央行公布1月货币报告.
2月10日(五)
新德里--欧盟-印度峰会.
布拉格--捷克央行公布2月2日理事会会议纪录.
巴斯特尔--东加勒比央行举行货币政策会议.
2月13日(一)
阿克拉--加纳央行货币政策委员会会议(至2月15日).
耶路撒冷--国际货币基金组织(IMF)代表团料就以色列经济公布初步报告.
2月14日(二)
华盛顿--美国总统奥巴马会晤中国国家副主席习近平.
北京--中国-欧盟峰会.
布达佩斯--匈牙利央行货币委员会举行非利率政策会议.
日内瓦--世界贸易组织(WTO)总理事会.(至2月15日)
圣地亚哥--智利央行宣布利率决定(2100)
2月15日(三)
第比利斯--格鲁吉亚(乔治亚)央行举行货币政策委员会会议.
布达佩斯--匈牙利央行发表1月24日议息会议记录(1300).
墨西哥城--墨西哥央行公布季度通胀报告.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 徐文焰;审校 郑茵
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--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。