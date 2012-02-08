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货币新闻 | 2012年 2月 8日 星期三 10:00 BJT

〔路透调查〕美国上周原油库存料增加,因进口增长且炼厂活动放缓

路透2月7日电---周二公布的路透调查显示,美国上周原油库存料连续第三周上升,因进口增加且炼厂活动小幅放缓.

路透访问的九位分析师平均预估,2月3日止当周美国原油库存料增加240万桶.

分析师表示,在季节性维护和几次计划外关闭後,炼厂活动放缓.

"鉴於进口进一步朝每日900万桶左右复苏,且炼厂产能利用率进一步下降,原油供应料再度大幅增加,"Ritterbusch & Associates总裁Jim Ritterbusch说.

调查平均预估,包括取暖油和柴油在内的馏分油库存上周料减少70万桶,九名分析师中有七名分析师预估减少.

"馏分油库存应显示出季节性温和下滑,尽管东北部地区需求因温暖天气而受限,"Ritterbusch说.

调查显示,上周汽油库存料增加70万桶,因需求疲弱.

分析师平均预估炼厂产能利用率下降0.2个百分点.

行业组织美国石油协会(API)周二公布的一周库存数据显示,美国上周原油库存减少450万桶,馏分油库存增加38.6万桶,汽油库存增加440万桶.[ID:nCN8516525]

美国能源资料协会(EIA)将於周三1530GMT公布库存报告.(完)

--编译 王兴亚;审校 戴素萍

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