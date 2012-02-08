〔路透调查〕美国上周原油库存料增加,因进口增长且炼厂活动放缓

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透2月7日电---周二公布的路透调查显示,美国上周原油库存料连续第三周上升,因进口增加且炼厂活动小幅放缓.
路透访问的九位分析师平均预估,2月3日止当周美国原油库存料增加240万桶.
分析师表示,在季节性维护和几次计划外关闭後,炼厂活动放缓.
"鉴於进口进一步朝每日900万桶左右复苏,且炼厂产能利用率进一步下降,原油供应料再度大幅增加,"Ritterbusch & Associates总裁Jim Ritterbusch说.
调查平均预估,包括取暖油和柴油在内的馏分油库存上周料减少70万桶,九名分析师中有七名分析师预估减少.
"馏分油库存应显示出季节性温和下滑,尽管东北部地区需求因温暖天气而受限,"Ritterbusch说.
调查显示,上周汽油库存料增加70万桶,因需求疲弱.
分析师平均预估炼厂产能利用率下降0.2个百分点.
行业组织美国石油协会(API)周二公布的一周库存数据显示,美国上周原油库存减少450万桶,馏分油库存增加38.6万桶,汽油库存增加440万桶.[ID:nCN8516525]
美国能源资料协会(EIA)将於周三1530GMT公布库存报告.(完)
--编译 王兴亚;审校 戴素萍
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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