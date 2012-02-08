〔中国个股〕保利地产1月销售下降明显,签约金额同比降七成

路透上海2月8日电---中国大型房地产企业--保利地产(600048.SS)周三公告称,1月签约金额和签约面积同比均下降约七成.其中签约金额15.11亿元人民币,同比下降69.35%;签约面积12.50万平方米,同比降74.69%.

保利地产2011年实现归属於上市公司股东的净利润65.14亿元,同比增32.39%;实现营业收入470.28亿元,同比增长31.02%.[ID:nCN1328056]

在号称"史上最严"的高压调控下,中国房价多年来的快速上涨势头终於得到遏制,销售也陷入低谷.但行业的寒冬远未结束.虽然首套房信贷微调可期,但在"坚持房地产调控不动摇"的主基调下,新一年开发商仍将面临更大压力,"降价"将成自救出路,2012年有可能成为房企并购元年.[ID:nCN1336326]

保利地产周二收报10.13元,过去一个月累计上涨4.33%.(完)

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