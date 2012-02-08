〔中国个股〕保利地产1月销售下降明显,签约金额同比降七成

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透上海2月8日电---中国大型房地产企业--保利地产(600048.SS)周三公告称,1月签约金额和签约面积同比均下降约七成.其中签约金额15.11亿元人民币,同比下降69.35%;签约面积12.50万平方米,同比降74.69%.
保利地产2011年实现归属於上市公司股东的净利润65.14亿元,同比增32.39%;实现营业收入470.28亿元,同比增长31.02%.[ID:nCN1328056]
在号称"史上最严"的高压调控下,中国房价多年来的快速上涨势头终於得到遏制,销售也陷入低谷.但行业的寒冬远未结束.虽然首套房信贷微调可期,但在"坚持房地产调控不动摇"的主基调下,新一年开发商仍将面临更大压力,"降价"将成自救出路,2012年有可能成为房企并购元年.[ID:nCN1336326]
保利地产周二收报10.13元,过去一个月累计上涨4.33%.(完)
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--发稿 刘昕; 审校 张喜良
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。