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亚洲 | 2012年 2月 8日 星期三 09:28 BJT

〔全球矿业〕必和必拓称中短期内铁矿石需求基本面维持强劲

路透墨尔本2月8日电---全球第三大铁矿石商必和必拓(BHP.AX)称,铁矿石需求基本面依然强劲,因中国春节後料加快钢铁生产,而印度铁矿石供应落後于预期.

"展望未来,中短期内铁矿石需求基本面维持强劲,"必和必拓首席行销官Mike Henry在财报简布会上对分析师说.(完)

--编译 艾茂林;审校 张若琪

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