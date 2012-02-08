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亚洲 | 2012年 2月 8日 星期三 09:25 BJT

〔全球金市〕现货金持於1,745美元附近,希腊拖延决定让投资者谨慎

路透新加坡2月8日电---金价周三在亚洲市场早盘几无变动,上日录得近两周最大单日涨幅;希腊再次推迟决定是否接受纾困方案,让投资者保持谨慎.

0041GMT,现货金XAU=小涨0.29美元,至每盎司1,745.19美元,昨日涨幅为1.5%.

美国期金GCcv1几乎持平,报1,748.50美元.

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