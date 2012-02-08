〔新债招标〕中国一年期国债中标利率2.87%,远高於预测均值--业内人士

路透上海2月8日电---业内人士周三透露,中国财政部上午招标的280亿元人民币一年期固息国债,中标利率为2.87%,明显高於此前2.80%的市场预测均值.

业内人士并透露,该期国债最优(边际)利率为2.95%.

本期债为财政部今年第二期记账式附息国债,到期一次还本付息.采用多种价格(混合式)招标方式,标的为利率,全场加权平均中标利率为票面利率.全部进行竞争性招标,不进行甲类成员追加投标.

该期债2月8日开始发行并计息,2月10日发行结束,2月14日起上市交易.(完)