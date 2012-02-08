〔全球油料作物〕中国未来数月将加大棕榈油采购量--油世界

路透汉堡2月7日电---总部位於汉堡的行业刊物油世界周二预测,未来数月中国将会加大棕榈油进口以满足国内需求,不过豆油进口量将维持上季水平.

油世界表示,中国2011年10月至2012年9月棕榈油进口将有可能较上年同期增加75万吨至670万吨.

"豆油的进口可能不会有太多变动,仍接近上季的132万吨,因全球供给不足."油世界说道.

油世界预期中国2011/12年度豆油进口量将较上年同期仅会微幅增加至135万吨.

油世界指,阿根廷和巴西这两大大豆产出国因受旱灾影响,今年有可能调降大豆和豆油的出口供应.

油世界补充道,中国2011/12年度油菜籽/菜籽油进口量将增至87万吨,上一年度为69万吨.(完)