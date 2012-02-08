〔全球油料作物〕中国未来数月将加大棕榈油采购量--油世界

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透汉堡2月7日电---总部位於汉堡的行业刊物油世界周二预测,未来数月中国将会加大棕榈油进口以满足国内需求,不过豆油进口量将维持上季水平.
油世界表示,中国2011年10月至2012年9月棕榈油进口将有可能较上年同期增加75万吨至670万吨.
"豆油的进口可能不会有太多变动,仍接近上季的132万吨,因全球供给不足."油世界说道.
油世界预期中国2011/12年度豆油进口量将较上年同期仅会微幅增加至135万吨.
油世界指,阿根廷和巴西这两大大豆产出国因受旱灾影响,今年有可能调降大豆和豆油的出口供应.
油世界补充道,中国2011/12年度油菜籽/菜籽油进口量将增至87万吨,上一年度为69万吨.(完)
--编译 孙茉莉;审校 李爽
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。