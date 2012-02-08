〔中国公开市场〕一级交易商申报三个月央票需求,明日或发行--业内人士

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透上海2月8日电---业内人士周三透露,中国央行公开市场一级交易商今日申报三个月央票需求.在连续暂停六周後,该期限央票周四或将重启发行.此外,91天期正回购需求亦已申报.
"91天的央票和(正)回购(都申报需求),我觉得91天的还是会发的,"一位熟悉情况的消息人士说.
公开市场一级交易商本周一亦曾申报央票需求.但周二公开市场仅恢复28天期正回购操作,金额260亿元人民币;而一年期央票则"询而未发",继续暂停发行.
央行1月初曾公告称,为促进春节前银行体系流动性平稳运行,决定春节前暂停央票发行,并根据实际需求开展短期逆回购操作.今年春节假期为1月22日-1月28日.在节前最後一周,央行在公开市场共进行了3,520亿元逆回购,并向部分机构进行了定向逆回购.
上周由於春节前的逆回购集中到期,央票及正回购操作均仍暂停,显示央行谨慎操作,以应对可能出现的流动性问题.[CN/MMTCN]
央行此前公开市场央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期和三年期央票.不过从实际发行情况来看,三年期品种发行频率并不固定.(完)
--发稿 冉莹; 审校 张喜良
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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