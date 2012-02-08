〔路透专访〕日圆涨势或在今年稍晚反转--前日本财务省官员渡边博史

路透东京2月7日电---日本国际协力银行(JBIC)主管渡边博史周二警告道,由於美国经济稳固,日圆涨势可能将在今年稍晚反转,但日本应警惕投资者因债务忧虑抛售日圆的风险.在截至2007年7月的三年,渡边博史曾在日本财务省担任负责国际事务的财务官.

他表示,美元兑日圆今年可能涨向80日圆.目前该货币对处於76.72日圆,接近去年10月31日所及76.31日圆的纪录低位,当时日本当局大举干预汇市,以保护出口商.

"我无法想象美元会进一步下跌,因(美国)生产活动进展良好,"渡边博史向路透称.

"一些(投资者)可能暂时沽出美元,但这并不会持续很长时间."

他补充道,如果欧债危机在春季前平息,美国政治的不确定性也被清除,那麽投资者可能将注意力转向日本庞大的债务规模,从而打压日圆兑美元在今年上半年跌至85日圆.

渡边博史敦促日本政府信守实施财政纪律的承诺,以防止日圆消极下跌,及由此导致的公债收益率(殖利率)飙升.

他指出,若10年期公债收益率自目前的约1%升至2%,则可能给持有大量日本公债的金融机构带来打击,即使这不太可能带来诸如1990年代末日本银行业危机时暴露出的系统性风险.

由於日本公共债务规模是其5万亿(兆)美元经济总量的两倍,执政的民主党已同意在2015年10月前将5%的消费税率提高一倍.

渡边博史表示,如果提高消费税率的议案未能通过,那麽将损害投资者对日本财政管理的信心,而这将导致债券收益率上升,日圆下跌.(完)