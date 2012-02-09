版本:
中国
货币新闻 | 2012年 2月 9日 星期四 16:46 BJT

〔中国新债〕财政部下周三将招标发行280亿元固息国债,期限五年

路透上海2月9日电---中国财政部周四公告称,将於下周三(15日)在银行间和证交所债市跨市场招标发行280亿元人民币固息国债,期限五年.

财政部公告显示,该期债为财政部今年第三期记账式国债,采用多种价格(混合式)招标方式,标的为利率,按年付息.该期债全部进行竞争性招标,不进行甲类成员追加投标.

该期国债竞争性招标时间为2月15日上午9:30-10:30,2月16日开始发行并计息,2月20日发行结束,2月22日起上市交易.(完)

参看详情,请点选中国财政部网站(here)

--发稿 刘昕; 审校 乔艳红

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐