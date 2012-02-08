《中国报摘》--其他报纸重要消息2月8日(II)

**证券时报**

--ChinaVenture投中集团数据显示,受农历春节影响,今年1月中国并购交易市场交易完成规模同比大幅下降36%,至367亿元人民币;当月国内并购市场已完成交易案137起,环比下降25%.

--上海易居房地产研究院最新报告显示,1月,典型城市新建商品住宅存量同比大涨超四成,尽管环比季节性略减,但存销比再创新高,连续三个月处於"过大"区间,房价下行压力进一步增大.预计今年上半年库存压力将进一步增大,房地产业还将深度调整.

**经济参考报**

--就多家A股上市公司参股上市临近的城商行和地方股份行,多位业内人士指出,尽管城商行IPO後并不一定意味着持股公司当期损益能提升,但一旦过了禁售期,上市公司在减持银行股份时,巨额收益就将爆发式地体现出来.

--中国有色金属工业协会副会长贾明星透露,环保部近期将启动对铅蓄电池回收(再生铅)行业的专项环保核查行动.相关主管部门官员并称,未通过环保核查的企业,将在信贷、出口、再融资等领域面临众多限制.且随环保门槛逐步提高,这些企业还可能被关停.

**每日经济新闻**

--记者从中国银行北京某支行处了解到,只要在该行存有金融资产50万以上,就能享受8.5折的首套房贷款利率优惠.所谓金融资产,是指存款、理财产品、基金等.深圳发展银行一位客户经理表示,今年一季度很多银行可能会把"要房贷,先存款"变成强制性规定.该行当时要求购房者在申请银行房贷前,需存入申请贷款额度的30%的资金三个月.

--摩根大通董事总经理李晶表示,相比11月底的悲观情绪,跨国投资机构普遍对中国市场比较乐观,中国经济正在软着陆,主要风险来自与出口相关的制造业和房地产行业.预计,2012年下半年中国将实施比较宽松的货币政策.全年新增信贷将达到8.2万亿元,年内将四次下调存准率,下半年股市上涨,房地产调控有望松动.

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性. (完)

--整理 冉莹/尹嫄婷; 审校 林高丽

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