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亚洲 | 2012年 2月 8日 星期三 10:12 BJT

〔全球油料作物〕中国未来数周或增加美国大豆进口--油世界

路透汉堡2月7日电---总部位於德国汉堡的油籽业刊物《油世界》周二表示,全球最大大豆买家--中国未来数周可能增加美国大豆的进口,因国内作物状况不佳且南美遭遇乾旱.

"未来几周非常可能增加(美国)进口,中国高层代表团访美期间将签署贸易协定,包括美国大豆,很可能还有谷物,"《油世界》称."南美遭受严重乾旱,将提高中国2012年对美国大豆的依赖."

中国国家副主席习近平2月稍晚访美期间,料与美方签署大豆进口协议.

其它分析师也预计中国将购买更多美国大豆,因严重旱灾可能减少阿根廷和巴西的收成.

《油世界》称,中国国内的大豆产量近年来稳步减少,今年可能再度下降,因大豆种植面积缩小,单产也不尽人意.

该刊物称,中国2011/12年大豆进口料从2010/11年的5,310万吨增至5,550万吨.(完)

--编译 艾茂林;审校 徐文焰

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