〔全球油料作物〕中国未来数周或增加美国大豆进口--油世界

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透汉堡2月7日电---总部位於德国汉堡的油籽业刊物《油世界》周二表示,全球最大大豆买家--中国未来数周可能增加美国大豆的进口,因国内作物状况不佳且南美遭遇乾旱.
"未来几周非常可能增加(美国)进口,中国高层代表团访美期间将签署贸易协定,包括美国大豆,很可能还有谷物,"《油世界》称."南美遭受严重乾旱,将提高中国2012年对美国大豆的依赖."
中国国家副主席习近平2月稍晚访美期间,料与美方签署大豆进口协议.
其它分析师也预计中国将购买更多美国大豆,因严重旱灾可能减少阿根廷和巴西的收成.
《油世界》称,中国国内的大豆产量近年来稳步减少,今年可能再度下降,因大豆种植面积缩小,单产也不尽人意.
该刊物称,中国2011/12年大豆进口料从2010/11年的5,310万吨增至5,550万吨.(完)
--编译 艾茂林;审校 徐文焰
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。