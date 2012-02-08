〔亚洲经济〕分析师反思对亚洲经济前景的黯淡预估

路透香港2月7日电---对亚洲经济的判断,又陷入了这半杯水究竟是半满还是半空的问题.

由於欧洲看起来可勉强度过债务危机而不发生崩溃,而美国也终於显现出自持性复苏的迹象,一些分析师已经开始淡化对亚洲最糟糕的情景假设.

这并不意味亚洲经济成长即将起飞,但确实表明,经济成长面临的挑战不会像一些人此前预想的那麽可怕,通胀也不会消褪得那麽快.

高盛周二表示,不再预期马来西亚、印尼、韩国、泰国或菲律宾今年会再降息,主要因为欧元区和美国经济前景改善.

澳洲央行周二维持利率不变,部分是因预计经济增长仍将处於趋势水平,这令很多预期降息的人感到意外.[ID:nCN1373706]

摩根大通上周上调东南亚经济体的经济成长预估,并称可能也会上调对日本的预估,因制造业活动提速.摩根大通表示,1月经济数据显示全球经济动能正在升温.

"在现阶段下,我们还不太确定,我们只是小幅上修经济成长预估,但情势正在发生变化,上半年全球经济成长状况很可能会好於我们的预估,"分析师Bruce Kasman在一份客户报告中写道.

就在数月前,最大的忧虑还是欧洲银行业为应对欧债危机,会将资金抽离亚洲,从而引发信贷危机.

但国际清算银行(BIS)数据显示,第三季对新兴市场贷款规模只小幅减少100亿美元,且大部分减少是在东欧国家,而非亚洲.

另一主要忧虑在於中国经济或遭挫,因其房地产市场放缓且出口需求萎缩.但从去年10月以来,对中国经济崩盘的忧虑已经消褪.

高盛首席亚洲分析师Michael Buchanan称,2012年中国国内生产总值(GDP)将增长8.6%,高於外界预估.并称若1月经济数据疲软,主要是因为恰逢中国农历新年整体活动放缓.

美国和欧元区这两个亚洲最大的贸易夥伴的前景好转,同样扶助了对中国的乐观情绪.高盛分析师因此撤销了对几个亚洲国家预防性降息50个基点的预期.

**不那麽悲观**

高盛并非唯一一家重新考虑最糟糕下行风险的银行.早在去年11月,野村分析师就认为中国经济在2014年底以前出现"硬着陆"的机率为三分之一,"硬着陆"是指连续四个季度经济成长率放缓至平均5%或以下.

而上周五,野村称其坚持三分之一可能性的观点,"但现在偏向于认为这不太可能".

其它分析师也已相应降低对印尼、马来西亚和其它东南亚经济体降息的预期,因其经济成长和通胀都双双强於预期.

但欧洲仍是潜在的绊脚石.该地区的情势已成为市场冒险意愿涨落的风向标.

事实上,国际货币基金组织(IMF)周一曾警告称,一旦欧债危机令全球陷入衰退,中国经济增速可能会放慢近一半.[ID:nCN1372948]

但许多民间分析师指出,现在这种风险已比去年减弱许多.虽然大部分分析师仍认为欧元区会衰退,但现在的看法是衰退程度将远比此前预料的温和.(完)