《外汇动态》出口商等待在102.50附近抛售欧元/日圆--交易商

0148GMT---一主要日资银行资深现汇交易员表示,日本出口商在伺机逢高抛售欧元/日圆和澳元/日圆,并称其认为风险偏好升温将略微进一步提振美元外主要货币兑日圆.因此其建议东京出口商等到欧元/日圆EURJPY=从目前的101.91升至102.50左右再抛售.