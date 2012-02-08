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亚洲 | 2012年 2月 8日 星期三 10:02 BJT

《外汇动态》出口商等待在102.50附近抛售欧元/日圆--交易商

0148GMT---一主要日资银行资深现汇交易员表示,日本出口商在伺机逢高抛售欧元/日圆和澳元/日圆,并称其认为风险偏好升温将略微进一步提振美元外主要货币兑日圆.因此其建议东京出口商等到欧元/日圆EURJPY=从目前的101.91升至102.50左右再抛售.

交易员指,有传闻称在1月26日高位102.21上方有停止单.若突破该水准,将向102.89附近的100日移动均线的阻力位进发.(完)

--编译 李爽;审校 徐文焰

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