《外汇动态》美元/马币触及五个月低点,3.00水准目前提供支撑

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
0153GMT---美元/马币(林吉特)MYR=MY触及五个月低点,因节後补跌,不过交易员称在3.00支撑位上方出现一些获利了结.
交易员仍预计马币近期将测试该支撑位,因冀望于希腊达成换债协议,市场风险偏好依然强烈.此水准接近7-10月这波涨势的76.4%费波纳奇回档位2.9983.
美元/马币下跌0.2%至3.0065,上周五收盘为3.0115.该货币对一度滑至3.0030低点,为9月9日以来最低.马来西亚金融市场周一和周二因假期休市.
"他们除了增加空头仓位之外别无选择,"吉隆坡一位交易员称.其认为,市场人士对马来西亚央行买入美元干预市场心存谨慎,但如果美元兑其它非日圆亚洲货币下跌,央行不大可能入市.(完)
--编译 郑茵;审校 隋芬
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。