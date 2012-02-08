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亚洲 | 2012年 2月 8日 星期三 10:12 BJT

《外汇动态》美元/马币触及五个月低点,3.00水准目前提供支撑

0153GMT---美元/马币(林吉特)MYR=MY触及五个月低点,因节後补跌,不过交易员称在3.00支撑位上方出现一些获利了结.

交易员仍预计马币近期将测试该支撑位,因冀望于希腊达成换债协议,市场风险偏好依然强烈.此水准接近7-10月这波涨势的76.4%费波纳奇回档位2.9983.

美元/马币下跌0.2%至3.0065,上周五收盘为3.0115.该货币对一度滑至3.0030低点,为9月9日以来最低.马来西亚金融市场周一和周二因假期休市.

"他们除了增加空头仓位之外别无选择,"吉隆坡一位交易员称.其认为,市场人士对马来西亚央行买入美元干预市场心存谨慎,但如果美元兑其它非日圆亚洲货币下跌,央行不大可能入市.(完)

--编译 郑茵;审校 隋芬

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