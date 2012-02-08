《Campbell专栏》美国石油需求疲弱,给WTI上涨设置新的障碍

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Robert Campbell 编译 郑茵/孙茉莉/兰秀娟/石冠兰

路透纽约2月7日电---许多炼厂停产的消息似乎已经导致西德克萨斯中质油(WTI)价格在近期暴跌,但美国石油需求不振,限制了炼厂提高加工量,从而难以摆脱内陆地区原油供应过剩的局面.

WTI价格上周大跌,此前有明显证据表明,在美国中西部地区以及位於俄克拉荷马州库辛的WTI期货交割地,原油库存将会大幅上扬.

印第安纳、伊利诺斯和安大略地区的大型炼厂停产,在加上库辛附近小型炼厂进行维修,似将大幅削减该地区的原油需求,至少从短期来看是如此.

由於进口原油大量涌入中西部地区,去年中西部石油市场的溃败一幕势将重演.

中西部地区的原油进口主要来自加拿大.根据能源资料协会(EIA)数据,该地区在1月27日止的四周内,每日进口量平均为162.9万桶,高於上年同期的132万桶.

当然,这一数字没有包括北达科他州迅速增长的Bakken原油,而这部分又是不能忽略的.

这两个因素令本已为销售发愁的原油生产商倍感压力.

本周加拿大指标重质原油报价较WTI低35.50美元,考虑到加拿大油砂生产的相关成本,这接近难以为继的水平.

因此这波疲势殃及包括轻质低硫合成石油、加拿大低硫原油和Bakken原油在内的其他品级,并不令人意外.

不过这个市场上并不只是原油价格承受重压.成品油价格恐怕也揭示了原油价格即将来临的崩溃.

与指标RBOB汽油期货相关的芝加哥汽油价格在1月中挫跌,并一度创下2008年以来最低.Group 3--即涵盖美国中西部地区南部的市场也出现了类似的走势.

这两个例子似乎是地区性汽油供给突然超过需求.此外中西部炼厂也发现其身处困境.

**汽油需求疲弱**

该地区许多基础设施都是为了把成品油从墨西哥湾沿岸运至中西部地区.中西部地区通常会出现成品油结构性短缺.

这是近几年地区炼厂获利颇丰的原因.

填补中西部地区缺口的成品油来源於墨西哥湾沿岸的炼厂,而且这些炼厂加工布兰特相关原油,所以实际上国际油价决定了中西部成品油的价格.

但像美国其他地方一样,我们可以看出中西部地区的汽油需求保持在较低水准,即使美国经济似乎已转入更有利於就业成长的增长态势.

根据美国政府更加准确的月度需求数据,2011年除一个月以外所有月份的汽油需求均低於2010同期水平.

浏览2006-11年汽油需求的图表,请点选:(r.reuters.com/jyp46s)

此外,考虑到中西部地区汽油需求强烈的季节性,今年早些时候该地区的供应看来可能会非常容易超过需求,特别是来自墨西哥湾沿岸的供应将很难找到买家.

如果这样的话,中西部炼厂的产能利用率很可能要低於假设炼油利润丰厚情况下的水平.

但他们还是没有动力把来自墨西哥湾沿岸地区的成品油都赶出市场,这样只会进一步压低地区成品油价格,并侵蚀利润.

随着春季汽油需求上升及春播时节农业柴油消费增加,情况可能出现一些缓和.

最终可能是来自墨西哥湾的高价汽油及柴油退出市场.这意味着布兰特相关原油最後被排挤出美国市场.

这一进程可能已经展开,但达到再平衡难免出现价格的波动,因管道建设与炼厂生产计划需要较长准备期.

无论怎样,WTI市场似乎出现了另一种制约因素.随着汽油价格走高,中西部需求的韧性将在衡量地区炼厂运行情况方面有着越来越重要的作用.(完)