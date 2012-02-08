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亚洲 | 2012年 2月 8日 星期三 10:16 BJT

〔中国新债〕京城控股下周一将发行10亿元中期票据,期限五年

路透上海2月8日电---中国北京京城机电控股有限责任公司周三公告称,将於下周一(13日)
在银行间债市簿记建档发行10亿元人民币中期票据,期限五年.

  具体条款如下:

   发行人    注册金额 拟发规模   期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)    (年)                                      (缴款日)
  =============================================================================================
  京城控股     20        10       5   2/13簿记建档   招商银行      AA+       2/15       2/16    
                                                     北京银行
  =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选中国债券信息网(here)

  --发稿 曲伟治; 审校 张喜良

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