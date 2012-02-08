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亚洲 | 2012年 2月 8日 星期三 10:18 BJT

〔金属期市〕伦铜持稳,投资者关注希腊债务谈判

路透上海2月8日电---伦铜价格周三持稳,前两日下跌.在希腊再次延迟对纾困协议做出决定之後,投资者聚焦欧元区债务危机形势.

0138GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3上涨0.3%,报每吨8,505美元.期铜已经录得四周连涨,今年累计已经上涨近12%.

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