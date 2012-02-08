〔澳洲个股〕力拓将投34亿美元以扩建澳洲铁矿石业务

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透悉尼2月8日电---世界第二大铁矿石生产商--澳洲力拓(RIO.AX)(RIO.L)周三宣布,将斥资34亿美元扩增澳洲铁矿石业务.力拓已计划将澳洲铁矿石产能提高逾50%,以满足预期中的中国钢厂需求增长.
力拓称,2013下半年之前将把西澳Pilbara铁矿石产区的年产量从目前的2.25亿吨增至2.83亿吨.这将约相当於目前全球铁矿石总贸易量的五分之一.
该公司称到今年3月底,预计其铁矿石年产能将达到2.3亿吨.力拓的铁矿石产量仅次于巴西矿业巨擘淡水河谷(VALE5.SA).
"计划照常推进,当亚洲市场需求预计大增而行业供应增长仍有限之际,我们正开出新的铁矿石产能."力拓的铁矿石业务主管Sam Walsh在声明中称.
力拓称,更长期计划是到2015年底,将铁矿石产能提升至3.53亿吨.
力拓将承担34亿美元新投资额中的29亿,余下5亿由少数合作夥伴承担.
相比巴西与非洲的高级别铁矿石源头,Pilbara距离中国更近,从而使力拓拥有了运输成本与时间上的优势.
力拓的国内竞争对手必和必拓(BHP.AX)(BLT.L)周三表示,目前其铁矿石产量为每年1.78亿吨.(完)
--编译 隋芬;审校 张明钧
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。