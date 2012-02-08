〔澳洲个股〕力拓将投34亿美元以扩建澳洲铁矿石业务

路透悉尼2月8日电---世界第二大铁矿石生产商--澳洲力拓(RIO.AX)(RIO.L)周三宣布,将斥资34亿美元扩增澳洲铁矿石业务.力拓已计划将澳洲铁矿石产能提高逾50%,以满足预期中的中国钢厂需求增长.

力拓称,2013下半年之前将把西澳Pilbara铁矿石产区的年产量从目前的2.25亿吨增至2.83亿吨.这将约相当於目前全球铁矿石总贸易量的五分之一.

该公司称到今年3月底,预计其铁矿石年产能将达到2.3亿吨.力拓的铁矿石产量仅次于巴西矿业巨擘淡水河谷(VALE5.SA).

"计划照常推进,当亚洲市场需求预计大增而行业供应增长仍有限之际,我们正开出新的铁矿石产能."力拓的铁矿石业务主管Sam Walsh在声明中称.

力拓称,更长期计划是到2015年底,将铁矿石产能提升至3.53亿吨.

力拓将承担34亿美元新投资额中的29亿,余下5亿由少数合作夥伴承担.

相比巴西与非洲的高级别铁矿石源头,Pilbara距离中国更近,从而使力拓拥有了运输成本与时间上的优势.

力拓的国内竞争对手必和必拓(BHP.AX)(BLT.L)周三表示,目前其铁矿石产量为每年1.78亿吨.(完)