〔中国债市动态〕利率产品收益率早盘走升,未来政策放松预期有所减弱

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透上海2月8日电---中国银行间债市周三央票及国债等主要利率产品收益率多上行,因市场对央行短期内下调存款准备金率等放松政策预期减弱,以及新债招标结果偏高,和公开市场央票发行可能重启等亦增加压力.
但交易员指出,中国经济增长放缓背景令债券中长期牛市预期仍在,不排除现券价格超跌反弹的可能性.另外,还需要关注1月新增贷款及外汇占款等数据,以判断央行未来政策掌控力度.
华北一银行交易员表示,早盘利率产品收益率多走升,其中一年期国债120001券收益率受新债结果影响明显上行.机构对短期内下调存准预期的减弱,是债券市场承压的主因.
剩余期限约0.93年的固息国债120001券最新成交tCN120001=CFXS在2.91%,上日尾盘为2.80%;央票方面,剩余期限约2.68年的品种1101078券最新双边报价tCN1101078=CFXM在3.4800%/3.4000%,上日尾盘为3.4150%/3.3700%.
信用产品中,市场关注点已从此前的高等级,转向中高等级,因其收益率水平有一定吸引力,而风险相对可控.
业内人士稍早透露,财政部上午招标的280亿元人民币一年期固息国债,中标利率为2.87%,明显高於此前2.80%的市场预测均值.[ID:nCN1376014];另外,央行公开市场今日申报三个月央票需求,该期限央票周四或将重启.[ID:nCN1376056][CN/MMTCN]
中国大型投行--中金公司最新利率周报指出,1月中国外汇占款有望恢复增长,增量达2,000-2,500亿元人民币,这使得存款准备金率近期下调的迫切性降低。[ID:nCN1371362](完)
--发稿 李宏薇; 审校 张喜良
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。