〔中国债市动态〕利率产品收益率早盘走升,未来政策放松预期有所减弱

路透上海2月8日电---中国银行间债市周三央票及国债等主要利率产品收益率多上行,因市场对央行短期内下调存款准备金率等放松政策预期减弱,以及新债招标结果偏高,和公开市场央票发行可能重启等亦增加压力.

但交易员指出,中国经济增长放缓背景令债券中长期牛市预期仍在,不排除现券价格超跌反弹的可能性.另外,还需要关注1月新增贷款及外汇占款等数据,以判断央行未来政策掌控力度.

华北一银行交易员表示,早盘利率产品收益率多走升,其中一年期国债120001券收益率受新债结果影响明显上行.机构对短期内下调存准预期的减弱,是债券市场承压的主因.

剩余期限约0.93年的固息国债120001券最新成交tCN120001=CFXS在2.91%,上日尾盘为2.80%;央票方面,剩余期限约2.68年的品种1101078券最新双边报价tCN1101078=CFXM在3.4800%/3.4000%,上日尾盘为3.4150%/3.3700%.

信用产品中,市场关注点已从此前的高等级,转向中高等级,因其收益率水平有一定吸引力,而风险相对可控.

业内人士稍早透露,财政部上午招标的280亿元人民币一年期固息国债,中标利率为2.87%,明显高於此前2.80%的市场预测均值.[ID:nCN1376014];另外,央行公开市场今日申报三个月央票需求,该期限央票周四或将重启.[ID:nCN1376056][CN/MMTCN]

中国大型投行--中金公司最新利率周报指出,1月中国外汇占款有望恢复增长,增量达2,000-2,500亿元人民币,这使得存款准备金率近期下调的迫切性降低。[ID:nCN1371362](完)