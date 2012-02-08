〔路透专访〕上海金融业今年仍会扩招,中高端人才为瓶颈--专业机构

* 裁员潮波及小,上海本地金融扩张步伐不会停

* 中高端人才持续紧缺

* 风险管理,客户经理等职位紧缺

* 今年上海金融业薪资平均涨幅约10%

作者 林琦

路透上海2月8日电---尽管欧债危机及全球经济复苏缓慢,令成熟金融市场上"裁"声四起,但中国风景仍好;欧洲最大的金融人才服务公司--摹根麦肯立(Morgan Mckinley)周三表示,上海国际金融中心的建设将使本地金融人才的扩招不会停止,但目前中高端人才已成供应瓶颈.

目前上海的金融业人才占全市劳动力比例仅1%,离伦敦纽约等国际金融中心逾10%的占比有不小差距.上海正力争2015年基本确立全球性的人民币产品创新、交易、定价和清算中心地位,并希望这四年内将增加8-9万名金融从业人员,达到32万名.

"中国(金融市场)是一个偏年轻的社会,中高端职位的人才相当紧缺,例如经理和高级经理级别的,"摹根麦肯立人才服务(上海)公司总经理黄微雯在接受路透专访时称,"(职位)越往上招,就越招不到合适的人选."

她表示,管理经验和语言能力往往是国内金融业求职人的弱项.就具体职位而言,风险管理、客户经理以及私人银行家等目前相当紧缺,未来还会持续供应偏紧.

针对薪资,飞速发展的上海金融业,使整个行业的员工薪资水平每年以平均10-20%的速度上涨;而海外成熟市场金融业的薪资平均年增幅仅1-4%.黄微雯表示,据了解,今年上海中外资金融机构的薪资平均增幅可能在10%左右.

"长期而言,很难一直维持这个增速,"不过她说,许多金融机构也是有苦难言,国内物价上涨较快,若薪资水平较低,将会令跳槽率过高,也难以招到高水平人才.

摹根麦肯立去年在上海开设中国首个办公室,黄微雯全面负责中国业务.她还提到,虽然海外金融机构近期纷纷宣布裁员,如汇丰控股(HSBA.L)(0005.HK)计划2013年底前裁员3万人,但还未波及中国金融市场,据她所知,上海仅有屈指可数的几家外资金融机构近期有裁员打算.

摹根麦肯立最近对上海金融业的人事经理所做的调查也显示,只有6.5%的经理预计今年会裁员,这与香港金融行业经理调查结果中24%的占比大相径庭.上海本地有39%的雇主认为今年的招聘人数会与2011年持平,24%雇主预计会增加.

她还表示,就目前的政策环境下,外资金融机构在国内开展业务仍有不少限制,短期内扩招员工的空间并不大.不过国内金融机构仍在上海不断扩大业务,招人需求还是较多.

目前落户上海的金融机构已超过1,000家,其中约六成为银行.而包括中国银行(3988.HK)(601988.SS)、工商银行(601398.SS)(1398.HK)等大型银行已有意在上海建设第二总部.(完)