〔新债招标〕中国一年国债中标利率远超预期,受二级市场收益率涨势带动(更新版)

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* 一年国债中标利率2.87%,远高於预测均值2.80%

* 二级市场收益率上涨,推升中标结果

* 机构博边际意图明显,最优(边际)利率为2.95%

* 需求偏弱,投标倍数为1.33倍

路透上海2月8电---中国财政部周三招标的一年期国债中标利率明显高於预测均值.业内人士认为,近日二级市场上利率债收益率涨势正劲,削弱机构的投标热情,因此新债中标利率跳涨亦属情理之中.

交易员并表示,由於一年期债券投标情况不再纳入考核,今日投标中不少机构参与博取边际收益,进一步拉高中标利率.

业内人士稍早透露,财政部上午招标的280亿元人民币一年期固息国债,中标利率为2.87%,远高於此前2.80%的市场预测均值.最优(边际)利率为2.95%,首场投标倍数1.33倍.

"今天二级市场(一年期债券收益率)都到了2.91%,2.92%这个样子了,所以2.87%也并不突然...另外,一年期债券不考核了,机构博边的动力还是很强的,"上海一银行交易员称.

财政部在2012年-2014年记账式国债承销主协议中,规定对一年以上记账式国债的最低投标限额和承销额进行考核,而一年期品种未列入考核范围.

北京一银行交易员指出,通常机构介入一年期债券是为了平衡投资组合,而非盈利考虑,因此整体需求较有限.

银行间债市固定利率国债到期收益率曲线<0#IFTBYBMK=>显示,一年期品种最新收益率报在2.8176%;二级市场上,剩余期限约0.929固息国债120001券双边报价tCN120001=CFXM开盘即跳涨至2.8500%/2.7800%,最新报价为2.9250%/2.8900%,较昨日收盘2.8150%/2.8001%大涨.

中国银行间债市周三央票及国债等主要利率产品收益率多上行,因市场对央行短期内下调存款准备金率等放松政策预期减弱,以及新债招标结果偏高,和公开市场央票发行可能重启等亦增加压力.[ID:nCN1376150]

本期债为财政部今年第二期记账式附息国债,到期一次还本付息.采用多种价格(混合式)招标方式,标的为利率,全场加权平均中标利率为票面利率.全部进行竞争性招标,不进行甲类成员追加投标.

该期债2月8日开始发行并计息,2月10日发行结束,2月14日起上市交易.(完)