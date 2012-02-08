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亚洲 | 2012年 2月 8日 星期三 10:50 BJT

〔中国新债〕中国供销集团下周三将发行10亿元短期融资券,期限一年

路透上海2月8日电---中国供销集团有限公司周三公告称,将於下周三(15日)在银行间市场
簿记建档发行10亿元人民币短期融资券,期限一年.

  具体条款如下:

   发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)    (亿元)   (月)                                      (缴款日)
  =============================================================================================
  中国供销集团  20        10      12  2/15簿记建档  深发展银行    AAA        2/16       2/17
  =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选上海清算所网站(here)

  --发稿 曲伟治; 审校 张喜良

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