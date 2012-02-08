长江部分水域遭化学品污染,上海密切监测水质变化

(本文由路透中文网编译)

路透上海2月8日电---《上海日报》周三报导称，因长江部分水域被泄漏的化学品污染，上海市政府保持高度警惕，但污染似乎并未构成健康威胁。

江苏镇江市的官员表示，上周在水源中发现了酸性化合物——苯酚。报导称，污染可能源於一艘韩国船只。

《上海日报》报导称，江苏省官员称污染未对人体健康构成威胁，但上海市环保局官员陈伟表示，若检测到异常化学物水平，上海准备关闭其位於长江口的水库。