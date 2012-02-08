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亚洲 | 2012年 2月 8日 星期三 10:54 BJT

〔中国新债〕国家电网周四将发行50亿元超短期融资券,期限90天

路透上海2月8日电---中国国家电网公司周三公告称,将於周四(9日)在银行间债市簿记建档
发行50亿元人民币超短期融资券,期限90天.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额  拟发规模  期限     发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)   (月)                                       (缴款日)
  =============================================================================================
  国家电网     600       50      3    2/9簿记建档     工商银行    AAA        2/10       2/13
                                                      交通银行
  =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选上海清算所网站(here)

  --发稿 曲伟治; 审校 曾祥进

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