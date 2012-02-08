〔基金观点〕PIMCO执行长埃里安看好债券和黄金,指因地缘政治风险上升

路透纽约2月7日电---太平洋投资管理公司(PIMCO)执行长暨共同投资长埃里安(Mohamed El-Erian)周二在美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)表示,鉴於全球经济形势依然脆弱,且地缘政治风险不断升级,投资者应该减码股票,而增持"某些大宗商品",比如黄金和石油.

他亦表示,债券投资者应"侧重於投资年限不超过七年的债券,因为这部分债券的收益是美联储可以保障的."他补充说,投资者应该"小心长债,因其更易受打压."

美股标准普尔500指数.SPX今年以来上涨6.6%,希腊纾困计划的磋商结果迟迟不出炉,投资者变得越发谨慎.

除希腊外,投资者亦在密切关注伊朗.上月该国与西方国家的关系更趋紧张,当时美国和欧盟决定对伊朗石油出口进行制裁.

对於颇为正面的美国经济数据,埃里安认为,美国劳工部最新就业报告显示1月非农就业岗位新增24.3万个,但据此宣称促进就业的努力已经取得成功,还为时过早,因为伊朗地缘政治风险和欧洲债务问题仍是"不利因素".

埃里安把欧洲形势与2008年雷曼兄弟破产时的情况加以对比,并称虽然各国央行更倾向於提前进行融资操作,但目前经济也许并未对可能出现的冲击做好准备.

谈及"雷曼破产时的情况",埃里安表示,"如果你认为经济可以承受那样的冲击,那麽实际上这种观点本身就是更大的风险,因为我们目前所处的环境比2008年更糟."(完)