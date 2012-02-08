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亚洲 | 2012年 2月 8日 星期三 11:08 BJT

〔中国新债〕深圳茂业商厦下周三将发8亿元短期融资券,期限一年

路透上海2月8日电---中国深圳茂业商厦有限公司周三公告称,将於下周三(15日)在银行间债市
簿记建档发行8亿元人民币短期融资券,期限一年.

  具体条款如下:

   发行人    注册金额 拟发规模   期限    发行日      承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)    (月)                                     (缴款日)
  =============================================================================================
  深圳茂业       16       8       12   2/15簿记建档 中国银行     AA         2/16        2/17
  商厦                                              
  =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选上海清算所网站(here)

  --发稿 曲伟治; 审校 林高丽

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