《热点透视》IMF高估欧债危机对中国的风险

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 顾蔚 编译 艾茂林

路透香港2月7日电---国际货币基金组织(IMF)对中国的判断值得商榷.该组织最新公布的中国经济展望称,估计受严重欧债危机影响,中国2012年国内生产总值(GDP)增长率可能较IMF的基本预估再降约4个百分点.情况不大可能会这样,而IMF的分析还存在其它一些问题.

也许IMF太过专注在欧洲方面的责任,以致忽视了中国对贸易联系的依赖已较2008年危机之前大为降低.2011年,中国净出口从GDP增速中抹去0.5个百分点,远不及2007年的贡献2.5个百分点.工业出口产品销售占2011年GDP的12%,也低於2008年的17%.内需填补了经济中的闲置产能.消费占GDP比重在2011年升至50%以上.

即便全球金融系统和四年前一样,仍未作好充分准备迎战危机,中国尚未全面开放的资本帐户也应会提供保护.中资银行对外资银行负债不到其债务总额的1%,而包括主权债在内的海外资产只占中资银行总资产的2%.

IMF在夸大欧洲风险的同时,对中国内部的风险却低估了.中国2012年有创纪录的3,000亿美元地方债到期,规模相当於GDP的4%.对於已经在疲於应付卖地收入大减的地方财政来讲,这无疑是个打击.其次,房地产市场大跌将损及投资这个推动中国经济增长的最大引擎.况且,通胀率仍然过高.

如果经济真的放缓,北京方面也不太可能采纳IMF的建议,推出相当於GDP规模3%的一揽子财政刺激计划.不同於欧洲的是,中国政府不能容忍财政赤字与GDP之比达到5%,特别是按照IMF自身的计算来看,中国包括或有债务在内的中央政府债务已经相当於GDP的80%.

IMF谨慎看待中国经济结论是对的,尽管原因有误.

背景消息:

--IMF於2月6日公布的中国经济展望显示,按照其对全球经济的"低端"预估,中国经济增长率可能较IMF当前预估再降约4个百分点.[ID:nCN1372948]

--IMF称,若这种悲观前景成真,中国应该通过中央和地方政府预算实施大规模财政刺激计划,加以应对.刺激举措规模达到GDP的3%,将有助於缓解经济产出的下滑.

--IMF称,通胀下滑令中国人民银行在未来数周可以通过公开市场操作对政策进行微调,以支撑经济成长.(完)