〔欧洲经济〕德国应当采取更多行动开放国内经济--意大利总理蒙堤

路透纽约2月7日电---意大利总理蒙堤周一对华尔街日报表示,为了提振国内和整个欧洲的经济增长,德国应该采取更多行动开放经济.

在启程出访美国的前几个小时,蒙堤表示,如果经济不能恢复增长,欧洲有失去优势的风险.他周四将与美国总统奥巴马会晤.

"如果不能解决如何实现经济增长的问题,欧洲五年後的处境堪忧,"蒙堤说.然而,由於债务危机持续,且欧洲国家承诺采取更多财政紧缩措施,欧洲无力摆脱衰退.

尽管一些人建议德国应当提高政府和民间部门支出,以增加需求,并降低贸易顺差,蒙堤表示,这样的策略"不会获得认可".

他指出,现在需要的应该是供应面的扩张,而这需要德国和意大利进行监管改革.

"我们将提高就业市场的整体灵活度,"蒙堤说.意大利政府已经承诺改革劳动市场,放宽企业的聘雇责任,雇主解雇员工将更加容易,扶持新增就业机会,意大利的就业市场是西方国家管制最为严格的就业市场之一.(完)