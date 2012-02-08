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亚洲 | 2012年 2月 8日 星期三 11:24 BJT

《外汇动态》股市资金流入打击美元/台币,交易员称央行买入美元

0257GMT--美元/台币受台湾股市资金流入影响,下跌0.3%至29.492台币.交易员称,台湾央行和进口商在支撑美元/台币.

交易员称,台湾央行在目前价位的美元买需相对较小.

他们并称,许多当地银行在29.40和29.45价位买入美元.

考虑到买需,美元/台币不大可能跌破前次在2月3日触及的低点29.42.

外资在前两个交易日净买入台股,本月截至周二,台湾股市净流入资金157亿台币(5.3124亿美元).(完)

--编译 李春喜;审校 戴素萍

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