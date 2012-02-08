《IFR短评》美元兑日圆以外亚洲货币:再度缓慢下滑,但谨慎情绪弥漫

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
IFR悉尼2月8日电--美元兑日圆以外亚洲货币周三早盘再度下滑,但步伐缓慢.
欧元兑美元在海外市场大幅上涨,以及今日早盘部分股指走坚(多数还是受海外因素驱动),推动美元兑日圆以外亚洲货币跌向关键支撑位.
美元兑韩元正在测试前一支撑位1,115,美元兑台币交投於200日移动均线切入位29.49下方.美元兑坡元已明确跌至1.2450下方,势将测试并跌穿1.2400.
美元兑马币(林吉特)报3.0000,美元兑菲律宾披索迈向42.00.
由於欧元并未从昨夜高位(1.3271)大幅回撤,所以这波强劲的欧元空头回补可能尚未结束.
交易商称,在升向1.3400的路上仍布满停止单,在回落之前很有希望冲破这些停止单.而那些等待希腊谈判达成最终决定的人,可能会错失整个行情.(完)
--编译 兰秀娟;审校 徐文焰
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。