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亚洲 | 2012年 2月 8日 星期三 11:46 BJT

《IFR短评》美元兑日圆以外亚洲货币:再度缓慢下滑,但谨慎情绪弥漫

IFR悉尼2月8日电--美元兑日圆以外亚洲货币周三早盘再度下滑,但步伐缓慢.

欧元兑美元在海外市场大幅上涨,以及今日早盘部分股指走坚(多数还是受海外因素驱动),推动美元兑日圆以外亚洲货币跌向关键支撑位.

美元兑韩元正在测试前一支撑位1,115,美元兑台币交投於200日移动均线切入位29.49下方.美元兑坡元已明确跌至1.2450下方,势将测试并跌穿1.2400.

美元兑马币(林吉特)报3.0000,美元兑菲律宾披索迈向42.00.

由於欧元并未从昨夜高位(1.3271)大幅回撤,所以这波强劲的欧元空头回补可能尚未结束.

交易商称,在升向1.3400的路上仍布满停止单,在回落之前很有希望冲破这些停止单.而那些等待希腊谈判达成最终决定的人,可能会错失整个行情.(完)

--编译 兰秀娟;审校 徐文焰

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