《IFR短评》美元兑日圆以外亚洲货币:再度缓慢下滑,但谨慎情绪弥漫

由於欧元并未从昨夜高位(1.3271)大幅回撤,所以这波强劲的欧元空头回补可能尚未结束.

交易商称,在升向1.3400的路上仍布满停止单,在回落之前很有希望冲破这些停止单.而那些等待希腊谈判达成最终决定的人,可能会错失整个行情.(完)