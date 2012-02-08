《外汇动态》出口商美元/日圆卖单挂在77.10-80,接近77.80的卖单增多

0337GMT--一家日本银行的交易员表示,东京出口商美元/日圆JPY=的卖单挂在77.10日圆,接近1-2月跌势50%回档位77.14的阻力位,而且在上至77.80的一路均可以看到卖单,接近77.80的卖单增多.(完)