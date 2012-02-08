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亚洲 | 2012年 2月 8日 星期三 12:00 BJT

《外汇动态》出口商美元/日圆卖单挂在77.10-80,接近77.80的卖单增多

0337GMT--一家日本银行的交易员表示,东京出口商美元/日圆JPY=的卖单挂在77.10日圆,接近1-2月跌势50%回档位77.14的阻力位,而且在上至77.80的一路均可以看到卖单,接近77.80的卖单增多.(完)

--编译 兰秀娟;审校 丁琦

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