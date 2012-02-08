〔中国货币市场〕回购利率小幅反弹,调降存准率预期逐渐趋淡(更新版)

(新增上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价)

路透上海2月8日电---中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周三小幅反弹.随着本周正回购的重启,央行近期调降存款准备金率的可能性降低,推动回购利率震荡走升,但各期限资金供给仍偏于宽松.

交易员并指出,鉴於公开市场短期回笼力度有限,料近期资金面还将维持宽松态势,回购利率也将维持震荡走势.

"资金还是挺宽松,隔夜出得很多."上海一银行交易员称,"7天和14天的(资金)价格略微涨了一点,可能和最近市场心态的浮动有关."

他并表示,资金面依然偏于宽松,但市场对货币政策进一步放松的预期减弱,且债市收益率亦在走升,造成货币市场资金价格亦小幅反弹,预计近期回购利率将呈现震荡走势.

业内人士周三透露,中国央行公开市场一级交易商今日申报三个月央票需求.在连续暂停六周後,该期限央票周四或将重启发行.此外,91天期正回购需求亦已申报.[CN/MMTCN]

中国银行间债市周三央票及国债等主要利率产品收益率多上行,因市场对央行短期内下调存款准备金率等放松政策预期减弱,以及新债招标结果偏高,和公开市场央票发行可能重启等亦增加压力.[CN/CN]

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间12:03 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)

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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.7765 2.7794 -0.29 3,239.44

七天CN7DRP=CFXS 3.7158 3.5005 +21.53 558.95

14天CN14DRP=CFXS 3.9387 3.8073 +13.14 169.54

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 2.7833 2.7890 -0.57 1,388.89

七天CHICNY7D=CFXS 3.7167 3.5112 +20.55 207.20

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上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜<0#CN1DRPO=SS> 2.9500 2.6250 +32.50 264.56

七天<0#CN7DRPO=SS> 3.5000 3.3900 +11.00 57.40

14天<0#CN14DRPO=SS> 3.5600 3.5000 +6.00 18.08

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回购定盘利率

其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 2.7800 2.7860 -0.60

七天CN7DRPFIX=CFXS 3.7200 3.5300 +19.00

14天CN14DRPFIX=CFXS 3.9400 3.8500 +9.00

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Shibor:

其中:隔夜SHICNYOND= 2.7667 2.7767 -1.00

七天SHICNYSWD= 3.7108 3.5000 +21.08

三个月SHICNY3MD= 5.3611 5.3811 -2.00

===============================================================================(完)

--发稿 曲伟治; 审校 曾祥进

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