〔中国货币市场〕回购利率小幅反弹,调降存准率预期逐渐趋淡(更新版)

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(新增上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价)
路透上海2月8日电---中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周三小幅反弹.随着本周正回购的重启,央行近期调降存款准备金率的可能性降低,推动回购利率震荡走升,但各期限资金供给仍偏于宽松.
交易员并指出,鉴於公开市场短期回笼力度有限,料近期资金面还将维持宽松态势,回购利率也将维持震荡走势.
"资金还是挺宽松,隔夜出得很多."上海一银行交易员称,"7天和14天的(资金)价格略微涨了一点,可能和最近市场心态的浮动有关."
他并表示,资金面依然偏于宽松,但市场对货币政策进一步放松的预期减弱,且债市收益率亦在走升,造成货币市场资金价格亦小幅反弹,预计近期回购利率将呈现震荡走势.
业内人士周三透露,中国央行公开市场一级交易商今日申报三个月央票需求.在连续暂停六周後,该期限央票周四或将重启发行.此外,91天期正回购需求亦已申报.[CN/MMTCN]
中国银行间债市周三央票及国债等主要利率产品收益率多上行,因市场对央行短期内下调存款准备金率等放松政策预期减弱,以及新债招标结果偏高,和公开市场央票发行可能重启等亦增加压力.[CN/CN]
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间12:03 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)
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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.7765 2.7794 -0.29 3,239.44
七天CN7DRP=CFXS 3.7158 3.5005 +21.53 558.95
14天CN14DRP=CFXS 3.9387 3.8073 +13.14 169.54
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人民币同业拆借加权利率
其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 2.7833 2.7890 -0.57 1,388.89
七天CHICNY7D=CFXS 3.7167 3.5112 +20.55 207.20
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上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜<0#CN1DRPO=SS> 2.9500 2.6250 +32.50 264.56
七天<0#CN7DRPO=SS> 3.5000 3.3900 +11.00 57.40
14天<0#CN14DRPO=SS> 3.5600 3.5000 +6.00 18.08
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回购定盘利率
其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 2.7800 2.7860 -0.60
七天CN7DRPFIX=CFXS 3.7200 3.5300 +19.00
14天CN14DRPFIX=CFXS 3.9400 3.8500 +9.00
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Shibor:
其中:隔夜SHICNYOND= 2.7667 2.7767 -1.00
七天SHICNYSWD= 3.7108 3.5000 +21.08
三个月SHICNY3MD= 5.3611 5.3811 -2.00
===============================================================================(完)
--发稿 曲伟治; 审校 曾祥进
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央行票据参考率报价 <0#CNTBFIX=R> 国债参考率报价 <0#CNTSYFIX=R>
金融债参考率报价 <0#CNSOVFIX=R>
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。