〔路透基点〕澳门威尼斯人37亿美元贷款中500万美元在二级市场转售

路透香港2月8日电---汤森路透旗下基点报导,银行消息人士称,博彩运营商澳门威尼斯人37亿美元2016年11月到期的五年期贷款中,有500万美元将在二级市场出售,价格相当於面值的94.5%.

消息人士称,转售这部分贷款的银行是一家在初级市场参与过此案的亚洲银行.

在初级市场,14家银行担任全球协调行兼额度分配行.他们是高盛、中国银行澳门分行、美银美林、巴克莱资本、法国巴黎银行、花旗集团、德国商业银行、法国东方汇理银行、瑞士信贷、中国工商银行澳门分行、荷兰商业银行、三井住友银行、瑞银和新加坡大华银行.

消息人士称,另有五家银行加入承销团,担任主办行.他们是葡萄牙大西洋银行、加拿大丰业银行、星展银行、华侨银行和永隆银行.

共15家银行参与一般银团组建,其中10家为台资银行.他们分别是高雄企银、永丰银行、国泰世华银行、彰化银行、远东国际银行、第一商业银行、台湾工业银行、上海商业储蓄银行、新光商业银行和台新国际商业银行.其余五家银行为青空银行、葡萄牙商业银行、东亚银行、中国建设银行和大丰银行.

此项交易以港元、澳门元和美元计价,包括A部分32亿美元分期偿还定期贷款,以及B部分5亿美元循环信用贷款.两批贷款含所有成本的最高费用都是254个基点,利率均为香港银行同业拆息利率或伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码225个基点.贷款平均年限为4.5年,有三年的宽限期.

是次贷款借款方为Venetian Macau US Finance Co LLC.金沙中国子公司Venetian Macau Ltd和Venetian Orient Ltd提供担保.

部分款项将用於向到期的25亿美元项目贷款提供再融资.该笔25亿美元贷款於2006年签署,用作建造澳门威尼斯人赌场.筹得款项还将用於Venetian Orient的17.5亿美元五年期贷款再融资.(完)