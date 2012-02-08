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亚洲 | 2012年 2月 8日 星期三 12:48 BJT

《外汇动态》美元/日圆升破77,受助于该水准附近止损单被触发

0421GMT--美元兑日圆扩大日内涨幅至0.3%,因一些交易员成功触发77日圆附近的停止单,不过据传日本出口商的美元卖单排在77.10日圆上方,料将限制美元兑日圆进一步上涨.

一家日本银行的交易员表示,"考虑到出口商的下单情况,美元兑日圆仍将陷於近期区间.当接近欧洲交易时段时,汇市焦点将转至欧洲方面."

美元兑日圆报77.01日圆,盘中一度达到77.105.(完)

--编译 兰秀娟;审校 隋芬

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