〔中国金融〕日本央行副总裁呼吁中国进一步放宽资本市场管制

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透东京2月8日电---日本央行副总裁西村清彦周三表示,中国应进一步放宽资本管制,从而深化亚洲金融市场,使其更灵活应付外部冲击时.
西村清彦说道,中国应放开市场自由化,从而更多牵涉日圆和人民币互换的贸易可以绕过美元,降低该地区银行业和企业的汇兑风险.
他在亚洲发展银行研究所(Asian Development Bank Institute)举办的论坛上谈到,"不大幅放宽资本管制,难以想像人民币国际化进程会进一步推进."
"实际上,当前大陆严厉的资本管制愈发阻碍离岸人民币市场的进一步发展."
西村清彦称,若发展出流动性不错的日圆-人民币直接兑换市场,该地区企业交易成本将降低,且受汇市波动的影响减少.
其还称,"所以发展日圆和人民币金融和外汇市场是金融稳定的重要议题,不仅事关日本和中国,更是影响整个亚洲."
西村清彦称,2010年中日之间的贸易额,较2001年扩大2.5倍达至约26.5万亿(兆)日圆(约合3,450亿美元),不过以日圆或人民币结算的贸易额仍少得可怜.(完)
--编译 田建华;审校 张明钧
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。