〔日本数据〕1月服务业景气判断指数降至44.1,展望指数七个月来首升

路透东京2月8日电---日本内阁府周三公布一项调查显示,1月服务业景气判断指数降至44.1,反映出家庭和企业相关指数下滑.12月服务业景气判断指数为47.0.

这项调查的对象包括计程车司机、宾馆和餐馆工作人员,由於这些人员较接近消费者和零售业,被称为"经济观察者".

1月展望指数从前月的44.4微升至47.1,为七个月来首次上升.该指数代表对未来状况的信心水平.

内阁府维持评估,仍称经济温和回升,但持续受到强势日圆的冲击.

日本内阁府自2001年8月开始编撰该数据.(完)

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