〔日本数据〕1月服务业景气判断指数降至44.1,展望指数七个月来首升

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透东京2月8日电---日本内阁府周三公布一项调查显示,1月服务业景气判断指数降至44.1,反映出家庭和企业相关指数下滑.12月服务业景气判断指数为47.0.
这项调查的对象包括计程车司机、宾馆和餐馆工作人员,由於这些人员较接近消费者和零售业,被称为"经济观察者".
1月展望指数从前月的44.4微升至47.1,为七个月来首次上升.该指数代表对未来状况的信心水平.
内阁府维持评估,仍称经济温和回升,但持续受到强势日圆的冲击.
日本内阁府自2001年8月开始编撰该数据.(完)
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--编译 许娜;审校 艾茂林
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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