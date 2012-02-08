版本:
中国
亚洲 | 2012年 2月 8日 星期三 13:30 BJT

〔澳洲股市〕收盘涨0.4%,半年度获利下滑打击必和必拓下跌

路透墨尔本2月8日电---澳洲股市周三收涨0.4%,尽管矿业巨头必和必拓(BHP.AX)收低,因该公司之前公布的半年度获利两年来首次下滑.[ID:nCN1375510]

根据最新数据,澳股指标S&P/ASX 200指数收涨16.5点,至4,290.7.(完)

--编译 李春喜;审校 艾茂林

日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]

澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]

东南亚股市[.SOCN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐