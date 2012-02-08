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亚洲 | 2012年 2月 8日 星期三 13:42 BJT

〔标题新闻〕印度1月国内汽车销量较上年同期增长7.2%,为连续第三个月上升--行业组织SIAM

注:SIAM为印度汽车制造商协会(Society of Indian Automobile Manufacturers)简称.

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nD8E7NJ00K]

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