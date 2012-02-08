〔泰国经济〕今年下半年经济活动将恢复"正常",通胀风险仍在--央行

路透曼谷2月8日电---泰国央行上月降息以刺激经济从洪灾中复苏,不过决策者认为,经济活动在2012年下半年将回到"正常",而通胀风险仍会存在.

周三公布的1月25日会议记录显示,货币政策委员会也察觉到货币政策的效果可能不大,因商业银行调节其自身利率的能力有限.

记录表示,"因此,货币政策通过降低民间部门融资成本、为经济复苏所提供的支持力度也是有限的."

记录指出,一类专业金融机构的市场份额不断快速增长.其称这可能源於不平等的竞争领域,尤其是存款运用方面,此类机构相比商业银行具有明显优势.

1月25日,货币政策委员会一致同意调降政策利率25个基点至3.00%,为11月以来连续第二次降息,以此扶助经济应对2011年底的洪灾影响.(完)