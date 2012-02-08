〔泰国经济〕今年下半年经济活动将恢复"正常",通胀风险仍在--央行

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透曼谷2月8日电---泰国央行上月降息以刺激经济从洪灾中复苏,不过决策者认为,经济活动在2012年下半年将回到"正常",而通胀风险仍会存在.
周三公布的1月25日会议记录显示,货币政策委员会也察觉到货币政策的效果可能不大,因商业银行调节其自身利率的能力有限.
记录表示,"因此,货币政策通过降低民间部门融资成本、为经济复苏所提供的支持力度也是有限的."
记录指出,一类专业金融机构的市场份额不断快速增长.其称这可能源於不平等的竞争领域,尤其是存款运用方面,此类机构相比商业银行具有明显优势.
1月25日,货币政策委员会一致同意调降政策利率25个基点至3.00%,为11月以来连续第二次降息,以此扶助经济应对2011年底的洪灾影响.(完)
--编译 王翔琼;审校 张明钧
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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