〔中国股市〕沪综指放量收升2.4%至逾两月新高,受石油等权重股大涨提振

路透北京2月8日电---中国股市沪综指周三放量收涨2.4%,国家发改委上调成品油价的消息刺激石油及资源类等权重股大涨.不过,分析人士指出,目前市场仍缺乏持续性的做多因素,在政策出现实质性放松等利好之前,後市走势仍将反复.

沪综指.SSEC收报2,347.530点,涨55.628点,或2.43%,创去年12月2日2,360.664点以来最高收位.今日沪市A股成交额为807亿元人民币,上个交易日为579.6亿元.

第一创业证券分析师郭树华表示,"尽管今日市场出现超跌反弹,未来则仍需关注持续放量情况,...若政策上没有明确信号,场外资金亦将继续保持谨慎."

沪指今日收复2,300点之後,亦再度回升至60日均线(2,310)上方.

国家发改委最新通知称,决定自2月8日(周三)起上调汽油、柴油零售价300元人民币/吨,至历史新高.此为中国今年以来首次调整成品油价格,亦为10个月来首次上调成品油价.[ID:nCN1374824]

受此消息刺激,石油行业涨幅居前,中石油(601857.SS)涨1.68%,收报10.26元;资源类股亦趁势大涨,江西铜业(600362.SS)涨停收报27.28元.

沪深300指数2月合约CIFG2尾盘报2,539.2点,涨3.24%,成交量为378,732手.(完)

--发稿 尹嫄婷/李然; 审校 曾祥进

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