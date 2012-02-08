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货币新闻 | 2012年 2月 8日 星期三 14:16 BJT

修正:〔东京汇市〕欧元/日圆涨至七周高位102.26,因希腊有望同意撙节举措

(修改标题错字)

路透东京2月8日电---欧元/日圆EURJPY=EBS周三涨至七周高位102.26,因希腊可能很快同意采取撙节措施,以获得第二轮救助并避免无序违约.

欧元目前阻力位在102.87,即90日均线所在位置.(完)

--编译 张涛;审校 艾茂林

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