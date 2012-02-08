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亚洲 | 2012年 2月 8日 星期三 14:14 BJT

〔日本股市〕日经指数三个月来首次收在9,000点关口上方

路透东京2月8日电---日本股市日经指数周三收在9,000点关口上方,为三个月来首见,受助于丰田汽车(7203.T)财测优於预期和围绕美国经济成长的乐观情绪.

日经指数.N225收涨1.1%,报9,015.59点,离9,063点附近的200日移动均线切入位不远.东证股价指数.TOPX涨1.2%,至782.34点.(完)

--编译 侯向明;审校 张涛

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